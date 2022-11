Caro bollette, Don Vitaliano: "Una sciagura abolire il reddito di cittadinanza" Il vicedirettore Caritas: "Il caro bollette sta strangolando le famiglie"

“La Caritas è in campo contro la crisi e il "caro-bollette" ma c'è bisogno di un coordinamento con istituzioni e forze dell'ordine per dare sostegno agli invisibili”. Da Avellino, a margine delle iniziative per la colletta alimentare, don Vitaliano Della Sala rilancia l'allarme:

“I numeri sono sempre più in crescita, facciamo il possibile. Noi paghiamo almeno la metà delle bollette alle famiglie indigenti, a volte quando proprio non ce la fanno, per intero. I pasti sono raddoppiati, i centri d'ascolto sono sempre pieni di persone. C'è un esercito di “invisibili” che andrebbero aiutati meglio. Abbiamo già terminato il budget che avevamo stanziato ma per ora riusciamo ad andare avanti”.

Tra le prime misure del governo Meloni c'è l'eliminazione graduale del reddito di cittadinanza. Per don Vitaliano “sarebbe una sciagura, aumenterebbero le povertà. Non entro nel merito politico della questione ma c'è di fatto che con il reddito, prima della pandemia, le richieste al nostro centro erano diminuite. Non sono d'accordo con l'ipotesi di eliminarlo del tutto, bisognerebbe assicurare sempre un minimo a chi non ce la fa”.