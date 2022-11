"Senza verità e diritti negati": il caso Regeni ad Avellino Appuntamento al circolo Avionica domani, mercoledi 30 novembre alle 18

La COP27 tenutasi in Egitto e l’inizio dei mondiali in Qatar hanno palesato l’immensa contraddizione sui diritti umani. Con l’azione di governi, o forse sarebbe meglio dire regimi, che nel silenzio internazionale, reprimono ogni forma di dissenso, ogni forma di diritto.

L’arresto di Alaa Abdel Fattah è balzato alla cronaca solo durante la COP27, l’abuso delle misure detentive nei confronti di Patrick Zaky e il caso Regeni (dimenticato) sembrano non aver insegnato nulla.

È su queste basi che nasce il ciclo di cinque incontri “Senza verità. Incontri sui diritti negati”, fino al 3 febbraio.

Mercoledì 30 novembre alle 18.30 presso il Circolo Arci Avionica ad Avellino, ecco il primo appuntamento della rassegna organizzata da Avionica, Laika e Legambiente. È prevista la proiezione di un estratto del documentario di PIF su Giulio Regeni, ovvero lo spunto per una riflessione a cura di Amnesty International sui diritti umani in Egitto. Siamo fatti così. Viviamo di contraddizioni. Senza verità.