Avellino: si presenta l'associazione cattolici democratici Fausto Addesa E' l'omaggio ad un galantuomo della politica irpina

"La storia che Dio ha scritto per gli uomini è una sola e quindi tutti siamo responsabili di tutti." E' lo slogan scelto per annunciare la presentazione dell'associazione culturale "Cattolici democratici Fausto Addesa". L'appuntamento è in programma doman i 1 dicembre alle 17.30 al Circolo della Stampa di Avellino. Modera Gaetano Amato. Intervengono Antonio Limone, Giacomo Ciarcia e Amalio Santoro.

E' l'omaggio ad un galantuomo

Fausto Addesa è scomparso all'inizio del luglio scorso all'età di 58 anni dopo essersi arreso ad un male incurabile che stava combattendo da alcuni mesi.

Un politico attento e garbato

E' stato in passato assessore provinciale con i presidenti Anzalone e De Simone. Era stato tra i protagonisti del movimento giovanile dello storico partito di via Tagliamento: aveva sempre inteso la politica come un servizio per la gente da portare avanti con serietà e rispetto.

In particolare aveva guidato il movimento Giovanile della Dc, dal 1989 al 1993, quando a livello nazionale si imponevano i parlamentari dc dell'Irpinia tra cui Ciriaco De Mita venuto a mancare due mesi prima dello stesso anno.