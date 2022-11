Avellino, riecco Pino Irpino: dal 4 all'8 dicembre la carovana della solidarietà La nona edizione del tour che toccherà i 118 comuni della provincia di Avellino

Si terrà venerdì 2 dicembre alle ore 11. nella Sala Grasso di Palazzo Caracciolo la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa Il Pino Irpino giunta oramai alla sua nona edizione.

I partecipanti alla carovana di solidarietà racconteranno tutti i particolari e le novità del tour dell’Irpinia che come tornerà ad attraversare fisicamente tutti i 118 comuni d’Irpinia dal 4 all’8 dicembre al grido di #irpiniativogliobene quest’anno con il supporto e il sostegno di CESVOLAB – Centro Servizi per il Volontariato Irpinia Sannio.

Parteciperanno alla conferenza stampa anche Roberto Tuorto, del Banco Alimentare Campania, Rizieri Buonopane, Presidente della Provincia di Avellino, Laura Nargi, Vicesindaco di Avellino, che patrocinano l’iniziativa.

Già 116, ad oggi, i comitati di accoglienza attivi in tutta la provincia dove la carovana si fermerà 7 minuti per due finalità: la prima per accorciare le distanze fisiche, geografiche e sociali raccontando storie della comunità e l’altra solidale per raccogliere beni da destinare alle famiglie bisognose.