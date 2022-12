Finalmente ad Avellino un istituto bilingue dal nido alla primaria L’Eccellenza alla scuola E.C.S Cipolletti di Montoro e quest’anno anche ad Avellino

La città di Avellino già dal prossimo anno scolastico, potrà vantarsi di risultare la prima provincia in Italia ad avere attivato, in una scuola paritaria una classe sperimentale con l’intero curriculum Inglese.

La Scuola Paritaria Cipolletti, con sedi ad Avellino e a S. Eustacchio di Montorio, ha lanciato una nobile sfida che la vede protagonista di un’innovazione radicale. Non si tratta, infatti, solo di integrare al curriculum italiano della scuola dell’infanzia i classici percorsi ludici pomeridiani in lingua inglese, ma di avviare per la prima volta un curriculum fino agli 11 anni in lingua inglese, condotto da madre lingue inglesi. Si tratta , cioè, di riconoscere che i bambini di oggi, essendo i giovani del domani, devono attrezzarsi di una competenza considerata fondamentale ai giorni nostri e che tra 20 anni risulterà indispensabile. In questo scenario socio-culturale del 22° secolo, infatti, la suddetta scuola è convinta che Conoscenza e competenza siano le migliori armi bianche con le quali operare nella nostra società, nel rispetto dei canoni assiologici che caratterizzano il fenomeno della mondializzazione per le future generazioni. Va ammesso, infatti, che i bambini di oggi, con la padronanza della lingua Inglese, aiuteranno a far crescere il nostro territorio e il mondo del domani. Ma perché iniziare così presto? Rispondiamo subito

È fondamentale iniziare il percorso così presto perché i bambini, già prima della scuola primaria, tendono a strutturare a livello celebrale dei circuiti per l’attivazione di processi che consentono la comprensione e la produzione scritta e orale, della lingua.

Il vantaggio di iniziare a 3, 4, massimo 5 anni un curricolo scolastico solo in lingua inglese, è proprio quello di far strutturare un impianto neurobiologico che consenta di formare due strutture linguistiche autonome addette all’uso (speaking, listening, writing, reading) delle due lingue (italiano e inglese) senza che questo richieda una traduzione mentale.

Dunque una nuova forma mentis che consentirà al bambino di avviare sin da piccoli ad una costruzione dell’idea del mondo percepita da diverse angolazioni culturali.

