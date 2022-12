Parte la metro leggera: vent'anni di attesa e un grande punto interrogativo Lunedì il varo del nuovo sistema di trasporto urbano in un clima di perplessità e scetticismo

Un’opera ventennale, condita da polemiche, disagi e critiche: è la metro leggera, che vedrà il varo lunedi mattina.

Avellino si prepara a vivere una nuova stagione della mobilità urbana. Dopo i cordoli, i restringimenti, le prove, la formazione degli autisti, adesso finalmente è tutto pronto.

Non mancano però le sorprese: come quella che il servizio sarà a pagamento, a dispetto di quanto si era detto e cioè che almeno per i primi 6 mesi sarebbe stato gratis. Si pagherà come una corsa urbana, fanno sapere dall’Air.

I cittadini aspettano dunque di capire l’impatto sul traffico dei bus elettrici ma la maggior parte degli utenti interpellati da Ottochannel e Ottopagine.it continua ad avere più di una perplessità sull’opera. Mezzi troppo vecchi e strade eccessivamente strette in città le criticità che in molti evidenziano.

E' vero, è un servizio ecologico e a basso impatto ambientale e questo potrebbe aiutare nel diminuire il livello di inquinamento veicolare ma per gli avellinesi gli svantaggi superano di gran lunga i benefici.

Non resta che aspettare il verdetto della strada ma un risultato già c’è stato e non è il massimo per una città che soffre il problema parcheggi: sono saltati decine di posto auto e altri (vedi Corso Europa) ne salteranno.

La filovia è pronta. Vediamo se è valsa la pena aspettare vent’anni.