Cedro di via San Francesco, Legambiente e condomini bloccano l'abbattimento Al momento operazioni sospese. Si studia una soluzione per la messa in sicurezza

Era tutto pronto questa mattina per l'abbattimento del cedro libanese in via san Francesco d'Assisi ad Avellino ma, dopo le proteste di Legambiente e di alcuni proprietari del condominio in cui insiste, le operazioni sono state sospese.

Non è mancato qualche momento di tensione che ha richiamato anche l'intervento della polizia ma alla fine i condomini stanno trattando per trovare una soluzione che metta in sicurezza l'area senza perdere l'albero.

“Abbiamo chiesto più volte ai condomini, favorevoli e non all'abbattimento, di ragionare insieme sulle possibili soluzioni di messa in sicurezza – spiega Antonio Dello Iaco di Legambiente - Ci sono perizie che chiedono una messa in sicurezza dell'albero, differente rispetto al taglio a raso e noi crediamo che siano queste le perizie da perseguire. E' una pianta sempreverde e la sua esistenza è fondamentale per la città. Perdere un albero così per dei dissidi condominiali sarebbe davvero un peccato".

Come spiega l'agronomo Ferdinando Zaccaria il cedro è in ottimo stato di salute, c'è solo il rischio che le radici facciano cedere il muro perimetrale con pericolo per la sede stradale ma una soluzione c'è. “Va solo messo in sicurezza per il muretto che vi è attorno. Basterebbe semplicemente allargare l'aiuola e mettere dei tiranti".