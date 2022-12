L’Arci Avellino aderisce alla street parade di Napoli contro il decreto Rave Appuntamento il 17 dicembre a partire dalle 15

Il Comitato Provinciale di Arci Avellino supporta e aderisce alla street parade promossa a Napoli per il 17 Dicembre alle ore 15 da parte di organizzazioni, movimenti e sound autogestiti.

La nostra associazione, infatti, promuove le manifestazioni culturali spontanee e dal basso, slegate dalle logiche commerciali e consumistiche. In un mondo nel quale una grande porzione della produzione culturale è ingabbiata in dinamiche finalizzate al profitto e sostanzialmente allineate alle direttrici istituzionali, pensiamo che sia di vitale importanza sostenere e aderire alle ormai poche iniziative di carattere popolare e sociale.

Gli spazi di aggregazione e dialogo sono ormai residui ed è bene quindi prendere parte alle manifestazioni in cui il concetto di partecipazione è centrale, in cui la cultura non è intesa come bene da consumare, il fruitore non è considerato soggetto passivo, ma protagonista culturale attivo.

Inoltre, la manifestazione si inserisce in un contesto politico particolarmente grave, nel quale il decreto anti-rave attualmente discusso alla Camera, il 633-bis, comprime fortemente gli spazi di discussione e di auto-organizzazione, criminalizzando gli episodi di spontaneismo culturale.

Il decreto in questione sfrutta non troppo velatamente l’occasione per reprimere qualsiasi forma di dissenso, le definizioni contenute al suo interno sono talmente generiche che potrebbero applicarsi a qualsiasi iniziativa in contrasto con le linee governative e questo costituisce un gravissimo attacco al diritto di associazione e contestazione, una gravissima limitazione della libertà di pensiero.

Invitiamo quindi a partecipare all’iniziativa, nella convinzione che oggi più che mai sia necessario far convergere i nostri sforzi e le nostre lotte nel tentativo di proporre un modello culturale e aggregativo diverso da quello esclusivamente commerciale attualmente più diffuso.