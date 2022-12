Avellino, da oggi circola la metro leggera ma a Corso Europa si teme il caos Iniziata la fase di sperimentazione su strada senza passeggeri. Durerà almeno 6 giorni

Eccola la metro leggera messa su strada ad Avellino, dove è cominciata la fase di sperimentazione del nuovo mezzo di trasporto per la mobilità urbana a basso impatto ambientale.

Un periodo di almeno 6 giorni in cui i mezzi Air circoleranno senza passeggeri per valutare eventuali criticità del percorso e per verificare praticamente la capacità degli autisti dopo il periodo di formazione a cui sono stati sottoposti.

Un anello circolare che parte da borgo Ferrovia e arriva alla fine di viale Italia, passando per via Tedesco, via Circumvallazione, piazza Kennedy, via Guarini, via Colombo, via Roma, corso Europa, piazza Libertà, via Nappi e corso Umberto I.

A Corso Europa, in particolare, commercianti e residenti temono pesanti ripercussioni sul traffico e il rischio concreto che saltino parecchi posti auto in un arteria dove è già difficilissimo parcheggiare e la viabilità è messa continuamente sotto stress.

“Non ci hanno minimamente interpellato, non ci hanno dato un'alternativa ai parcheggi non solo per noi commercianti ma anche per la clientela - ci raccontano - Per giunta sono mezzi che sono in deposito da quasi vent'anni, sono tutti da testare e verificare sul campo e a quanto pare, già in mattinata c'è stato qualche malfunzionamento. Se è vero poi che salteranno parecchi posti auto, crediamo che ci sarà una penalizzazione per noi non indifferente, qui il commercio rischia davvero di morire definitivamente”.