Avellino contro l'abilismo: sport, aggregazione e un richiamo Superare i limiti e le barriere culturali è possibile

Un pomeriggio dedicato allo sport come aggregazione, come socialità, come superamento dei limiti e delle barriere culturali. I paradigmi sociali non sono altro altro che saperi costruiti che spesso danneggiano l'altro.

Il monito di Connie Della Sala consigliera comunale di Aiello del Sabato:

"Un grande grazie va rivolto a chi ha organizzato, ad Alfredo Picariello, a chi ha sostenuto e promosso l'evento, ricco di presenze, da organizzazioni e associazioni sportive, testimonial e ai centri ludici ricreativi e riabilitativi.Tante le esibizioni.

Un richiamo va fatto alle istituzioni, devo dirlo, si parla di sport come inclusione e abbiamo la struttura che opita la piscina comunale chiusa da anni piscina comunale Avellino, servizi e opportunità non garantite, dunque non basta la sensibilizzazione ma occorrono interventi ed investimenti. Basta demandare!!!

L'amarezza

E ancora dopo venti anni il Il centro per l'autismo di Avellino ancora chiuso, tra l’altro condito dalle ultime novità della Magistratura."