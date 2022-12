Pediatria, il dottore Antonio Vitale va in pensione: il saluto del Moscati Professionista di rango, è stato primario ad Avellino dal 2006. Bando per la nuova guida del reparto

Dopo decenni servizio in ospedale va in pensione il dottore Antonio Vitale, primario del reparto di pediatria dell’ospedale San Giuseppe Moscati. Aperto il bando per nominare la nuova guida, del reparto dedicato alla cura dei più piccoli.

Punto di riferimento per intere generazioni di colleghi, prezioso medico al servizio di centinaia di bambini e famiglie, Vitale resta uno dei riferimenti nel suo settore. Primario del reparto di pediatria dal 2006, il dottore Vitale è stato precedentemente dirigente medico al Santobono di Napoli. Il dottore, andato in pensione lo scorso primo novembre, è stato riferimento per intere generazioni di medici. Amici e colleghi salutano l’uomo e il professionista, che in tanti anni di lavoro ha saputo coniugare doti umane e professionali.