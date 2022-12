Mercatini in piazza Libertà, Festa: "Sarà un Natale magico" Iniziate il montaggio delle casette e della cassa armonica

Il sindaco Gianluca Festa nel pomeriggio ha presenziato alle prime operazioni di montaggio delle casette dei mercatini di Natale in piazza Libertà e ha affidato a un post su facebook le sue prime sensazioni:

"Seguo da vicino i preparativi che porteranno all’allestimento dei Nuovi Mercatini di Natale, uno spazio di socialità dove la nostra comunità potrà ritrovarsi per passare qualche ora spensierata. Sarà un Natale magico. All’insegna della sobrietà e dell’eleganza. Come queste caratteristiche casette che abbiamo progettato e fatto realizzare in esclusiva per Avellino e che ospiteranno artigiani e imprenditori, chef e designer, laboratori e spazi espositivi che impreziosiranno piazza della Libertà dall’Immacolata all’Epifania".