Sequoia colpita da fulmine in Villa, ambientalisti: "No all'abbattimento" Le associazioni diffidano il Comune dopo il crollo dei rami di sabato notte

Con il presente comunicato le associazioni firmatarie ricordano al Comune di Avellino che l’albero colpito da fulmine all’interno della Villa Comunale è una Sequoia sempervirens di 397 cm di circonferenza, dichiarata monumentale ai sensi della legge 10/2013 dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con numero di identificazione 03/A509/AV/15 e che proprio in virtù della suddetta legge non è possibile intervenire sulla sequoia senza prima ricevere il parere vincolante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, della Regione Campania e dei Carabinieri Forestali.

Infatti, all’articolo 7 comma 4 della legge 10/2013 (modificato dall’art. 16 comma 1 del d.lgs. 03/04/2018 n. 34), recante "Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale", si precisa che "Salvo che il fatto costituisca reato, per l’abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell’apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato".

Le associazioni pertanto diffidano il Comune di Avellino dal prendere decisioni autonome e/o affrettate su eventuali interventi riguardanti la sequoia monumentale.

L’elenco delle associazioni firmatarie:

Associazione culturale - comitato di quartiere VII circoscrizione

Associazione Italiana Wilderness - sezione Hirpus

Associazione Naturalistica Monti Picentini

MoVimento Verde Irpinia

RAMI - Registro degli Alberi Monumentali Italiani

Salviamo la Valle del Sabato

SOS Natura