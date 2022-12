Moscati, attivata rete wi-fi social gratuita per gli utenti esterni L'azienda ospedaliera di Avellino si dota di un altro servizio per migliorare il comfort

L’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino sempre più 2.0. Dopo l’attivazione della una rete wi-fi gratuita all’interno di tutte le Unità operative dotate di posti letto, il Servizio Informativo Aziendale, diretto da Giuseppe Versace, ha esteso il servizio anche in alcune aree d’attesa e di erogazione di prestazioni ambulatoriali o in regime di day hospital suscettibili di uno stazionamento relativamente prolungato, per migliorare ancora di più l’accoglienza e la vivibilità all’interno della Città ospedaliera.

Le zone in cui è possibile connettersi a Internet da dispositivi personali sono le sale d’attesa del Cup-Ticket e della Radiologia; le aree per le donazioni di sangue e per le trasfusioni del Simt e quelle in Oncologia Medica e in Ematologia dedicate alla somministrazione di terapie.

La connessione “wi-fi social” è accessibile tramite il proprio account social (Facebook o Google), attraverso una pagina web di autenticazione che, al momento della connessione, presenta una schermata di accesso in cui inserire le credenziali personali. L’estensione del servizio di connessione wi-fi all’utenza esterna si inserisce nell’ottica di rendere la permanenza in ospedale il più confortevole possibile sia per i pazienti che per le loro famiglie che per gli accompagnatori.