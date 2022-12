Ripartono i lavori al centro storico: "Termineremo per fine mese" Lo stop a causa di una fognatura. I residenti sono infuriati

Sono ripresi i lavori al centro storico di Avellino, ma in questi giorni di stop non sono mancate le polemiche dei residenti nella zona di via Francesco Saverio.

In molti si sono sentiti ostaggi nelle proprie case o costretti a gimkane improbabili per destreggiarsi tra il cantiere. Per non parlare dell'odore nausebondo che arriva dagli scavi. Insomma l’esasperazione è alle stelle. Qualcuno si dice anche pronto ad adire le vie legali.

Parliamo di interventi partiti da un paio di mesi e sui quali interviene il vicesindaco Laura Nargi: “Termineranno per la fine dell'anno, ci scusiamo con i residenti ma purtroppo abbiamo avuto problemi con una fognatura Erano 50 anni che non si interveniva su quella strada, per noi è fondamentale estendere la pavimentazione in quella zona e dare cosi anche un nuovo volto al centro storico.

"Purtroppo ci sono stati degli intoppi a causa di una fognatura rotta. Ma entro fine mese il problema dovrebbe essere risolto. Le polemiche sono legittime ma si potrebbe anche farne a meno, passando oltre e pensando che parliamo di una cosa buona per la città”.