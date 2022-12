Il Tunnel resta un rebus e Festa frena. Difficile vederlo aperto a Natale Il sindaco: "Parlerò solo il giorno prima dell'inaugurazione"

L'assessore ai Lavori pubblici Antonio Genovese si augurava, fino a qualche giorno fa, di poter aprire il Tunnel di piazza Garibaldi prima di Natale. Ma come già accaduto la scorsa estate con l'assessore Giacobbe, ancora una volta il sindaco Festa sconfessa i suoi e frena sull'eterna incompiuta di Avellino.

"Io mi attengo alle mie parole – ha dichiarato ieri il primo cittadino nel presentare gli eventi natalizi in piazza Libertà – e non a caso, da mesi, non faccio annunci. Anzi parlo solo il giorno prima dell’inaugurazione, così evito il rischio di essere smentito dai fatti".

Tutto insomma lascia presagire che per il Tunnel, atteso da 15 anni, bisognerà aspettare ancora. “Ascoltate le mie parole. Quando vi dirò inaugureremo - chiosa - state sicuri che lo faremo”.

Un'opera insomma che continua a inanellare rinvii su rinvii. Sembrava ormai tutto pronto da mesi, sembrava che il problema fosse l'installazione di una cabina Enel per l'approvvigionamento energetico ma, anche una volta superato questo scoglio, la situazione non si è sbloccata e neanche per il 2022 il sottopasso di Avellino vedrà la luce.