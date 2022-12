Arriva il Pino Irpino nelle piazze, ed è subito festa Domani 32 Tappe dall’Alta Irpinia alla Valle dell’Irno e ritorno, da Lioni a Rocca San Felice

Ha preso il via stamattina puntuali alle 8:00 la nona edizione del Pino Irpino che era attesa a Bonito. Nonostante il giorno di festa è già numerosa la presenza nelle piazze d’Irpinia attraversate in questo primo giorno con diverse zone del territorio toccate.

Dall’arianese con la Valle del Cervaro, passando per la valle del Calaggio, la Baronia e l’Alta Irpinia fino ad arrivare all’Alta Valle del Sele. Molte delle 25 tappe, infatti, attraversano luoghi al confine con le province di Benevento e Salerno e con la Puglia e la Basilicata.

Col passare delle ore la partecipazione aumenta già con centinaia di persone che hanno incrociato i carovanieri e hanno condiviso le “storie sotto l’albero”. Il grano caratterizza anche gli allestimenti delle piazze. A Villanova del Battista, infatti, al centro della Piazza un piccolo giglio in miniatura accanto a decine di scatoloni pieni di quanto raccolto nelle giornate precedenti che saranno consegnati al Banco Alimentare della Campania.

Domani la carovana prosegue per la seconda giornata di tour con 32 tappe da Lioni fino a Rocca San Felice attraversando tutta l’Ofantina fino alla Valle del Sabato e quella dell’Irno per poi ritornare in Alta Irpinia. Si parte alle 8.00 da Lioni e si concluderà alle 22.09 a Rocca San Felice.

Il Pino Irpino è un’iniziativa dell’Associazione #Irpiniativogliobene. Con il patrocinio della Provincia di Avellino e del Comune di Avellino. Con il sostegno di CESVOLAB e Banco Alimentare. In collaborazione con PcAlive Consulting, Polilop, Monkey Adv, Mappamondo, Texture, Sei, Pz Sport, Zampetti Autonoleggio.

LE TAPPE DI VENERDI 9 DICEMBRE 2022 GIORNO 2

LIONI 8.00 NUSCO 8.30 BAGNOLI IRPINO 9.03 MONTELLA 9.32 CASSANO IRPINO 9.57 MONTEMARANO 10.30 VOLTURARA IRPINA 11.03 SORBO SERPICO 11.32 SALZA IRPINA 11.50 SERINO 12.21 SANTA LUCIA DI SERINO 12.39 SANTO STEFANO DEL SOLE 13.04 SAN MICHELE DI SERINO 14.13 SOLOFRA 14.41 MONTORO 15.08 CONTRADA 15.38 BELLIZZI IRPINO 16.01 AIELLO DEL SABATO 16.23 CESINALI 16.42 ATRIPALDA 17.02 MANOCALZATI 17.26 CANDIDA 17.46 SAN POTITO ULTRA 18.08 PAROLISE 18.28 CHIUSANO SAN DOMENICO 18.51 CASTELVETERE SUL CALORE 19.16 CASTELFRANCI 19.47 TORELLA DEI LOMBARDI 20.17 SANT'ANGELO DEI LOMBARDI 20.44 MORRA DE SANCTIS 21.12 GUARDIA LOMBARDI 21.44 ROCCA SAN FELICE 22.09