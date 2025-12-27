Avellino Basket, Di Carlo: "Imparare a giocare nelle difficoltà è fondamentale" Domani (ore 20.30) il derby con la Givova Scafati al PalaDelMauro

"Sarà una partita difficilissima, Scafati è una squadra costruita per vincere, con giocatori dal grandissimo talento. È una delle migliori squadre per punti realizzati, tirano tantissimo da 3 e sono quelli che tirano con le migliori percentuali nel torneo. La difficoltà si lega all'emergenza nostra e nelle complessità dovremo fronteggiare una squadra temibile, che è reduce da diverse vittorie": così Gennaro Di Carlo si è espresso alla vigilia di Avellino Basket - Givova Scafati, in programma domani (ore 18) al PalaDelMauro, epilogo del 2025 e del girone d'andata per la squadra irpina.

"L'approccio è fondamentale, non solo per i punti realizzati o subiti"

"È una partita delicata, dovremo inquadrare bene la sfida a livello tattico. - ha aggiunto il coach dell'Avellino Basket nel pre-gara - Dovremo continuare a sviluppare la mentalità nelle difficoltà. Nel lungo periodo farà la differenza. Imparare a giocare quando la squadra non è al top è fondamentale. Scafati ha fisicità anche sugli esterni con interni di taglia e qualità. È una gara difficile, ma non possiamo permetterci di approcciare in modo soft. Sono gare in cui un approccio deciso può indirizzare la gara. Non parlo esclusivamente del punteggio, parlo di concentrazione e impatto nelle letture del match, per come le abbiamo strutturate negli allenamenti. Il pubblico? Il tifo non è mai mancato. La squadra deve fare sempre un passo verso i nostri tifosi mostrando chiarezza in ciò che fa. La sintonia nasce da questo".