Maxi incidente in A16 a Baiano, feriti in ospedale Almeno nove i feriti trasportati al Moscati di Avellino e a Nola

Nella serata di Santo Stefano un maxi incidente si è verificato a ridosso di Baiano, nell'avellinese. Per cause che son in fase di accertamento, più auto sono rimaste coinvolte nel sinistro avvenuto nel tratto dell'A16 in direzione Napoli, poco prima del casello di Baiano.

Sul posto sono intervenute diverse unità di soccorso, tra cui anche il 118 locale dell'Associazione Punto Alfa. Almeno 9 i feriti. Gli automobilisti sono stati trasportati presso l'ospedale di San Giuseppe Moscati di Avellino, con traumi non considerati gravi, tranne uno di essi che è stato trasferito al nosocomio di Nola, in condizioni giudicate serie.