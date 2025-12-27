Ariano: volontari portano sorrisi e gioia agli anziani nella Rsa del Capezzuto La bella sorpresa di Natale dell'associazione Panacea

Gioia, sorrisi, emozioni e qualche lacrima. I volontari di Panacea dopo lo straordinario pranzo di Natale nell'ex centro sociale di piano di zona e l'omaggio a persone sole, ammalate e disabili nelle loro abitazioni ha fatto tappa nella Rsa dell'istituto di assistenza Francesco Capezzuto nel cuore della città ad Ariano Irpino. I volontari guidati dall'instancabile Maria Spina Pratola, hanno portato una ventata di allegria tra le mura del centro, abbracciando gli ospiti e trasmettendo loro il calore del Natale.

E' stata una grande emozione per tutti. Molti non sono riusciti a trattenere le lacrime nel ricevere così tante attenzioni. La direzione della struttura esprime tutta la propria gratitudine per la bella iniziativa carica di umanità. E' la bella faccia del volontariato che soprattutto in questi momenti così intensi mostra il meglio di se. Momenti che per chi vive il peso della solitudine nonostante il calore e l'abnegazione degli operatori sono estremamente importanti e di grande aiuto.

Negli anni scorsi, in piena emergenza Covid, fu l'allora vice questore del commissariato arianese Maria Felicia Salerno, insieme alla sua squadra a travestirsi da un insolito babbo natale e a regalare un momento di gioia agli ospiti della storica struttura arianese.