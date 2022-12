Valle del Sabato: "Siamo stanchi di respirare aria tossica. Scatta la diffida" Movimenti ambientalisti e cittadini presentano ufficiale documento di diffida per l'aria inquinata

"Nonostante le numerose iniziative intraprese da molti anni, le sollecitazioni, le petizioni, le proposte avanzate e le denunce, nonostante l’evidenza mostrata ogni giorno e in tempo reale con le centraline della rete Aura, realizzata grazie alla caparbietà di tutte le associazioni, nonostante sia ormai chiaro a tutti che la situazione richieda interventi urgenti…nonostante tutto questo incredibilmente non succede niente. Sono stato sollecitato da un cittadino, stanco di respirare aria tossica, che mi ha invitato a sottoscrivere un documento insieme a lui. L’ho fatto in quanto medico ISDE. Il documento, che è tecnicamente una diffida, è rivolto alla procura, ai sindaci, al prefetto, ai carabinieri, ai VVFF, all’Arpac, alla Regione Campania. Ognuno per l’ennesima volta è chiamato a FARE quanto di competenza, stavolta l’invito arriva da un cittadino ammalato e da ISDE. Sabato 10 dicembre alle 11 al circolo della stampa illustriamo i contenuti dell’iniziativa alla stampa. Vi invito a partecipare." Così Franco Mazza in una nota annuncia l'incontro per la stampa di domani.