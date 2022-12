Iannace: "Natale di prevenzione nel ricordo di Silvana e di tutte le guerriere" Addobbati gli Alberi al Moscati nel segno della lotta al cancro, all'autismo e per promuovere cure

Un albero rosa, simbolo della prevenzione del tumore al seno; un albero rosso, per ricordare le vittime del tumore metastatico; un albero blu, dedicato ai bambini diversamente abili. Uno verde come il cuore dell'Irpinia in prima linea nella prevenzione. La piazza centrale interna dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino si tinge dei colori della memoria e della speranza. Sono stati installati e addobbati con palline a tema gli alberi di Natale che, anche quest’anno, le volontarie di “The power of pink” hanno voluto sistemare all’interno della Città ospedaliera. Il dottore Iannace ricorda: "Continueremo a combattere questa battaglia nel nome della dott.ssa Ianuario"

L'iniziativa, come ribadito dal dott. Carlo Iannace, primario della Breast Unit dell'ospedale Moscati di Avellino, giunge quest'anno alla quinta edizione: "Voglio ricordare un'amica che non c'è più: la dottoressa Silvana Ianuario che, negli anni passati, è sempre stata in prima linea e combatteremo questa battaglia nel suo nome. Lei come altre guerriere in lotta per la vita, come Loredana e tante altre. Ogni addobbo ricorda la forza della vita. L'AGENAS ha fornito degli aggiornamenti importanti, in particolare riguardo a strutture che lavorano bene in ambito oncologico, come la nostra. Il Moscati fa registrare numeri importanti, sulla falsariga del Pascale di Napoli. Questo è, per noi, estremamente importante perché ci dà ancor più sprono per continuare a lottare. Anche in questo periodo, il regalo più bello è la salute".