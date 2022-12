Ordine Medici, Sellitto. "Abbiamo acquisito l'Asilo Patria e Lavoro" La struttura di via Vasto sarà la nuova casa dei camici bianchi irpini

L'assemblea dell'Ordine dei Medici di Avellino al teatro Gesualdo è stata l'occasione per il presidente Francesco Sellitto di annunciare un passaggio decisamente importante per la categoria.

Sono state completate le pratiche per l'acquisizione dal comune capoluogo dell'Asilo Patria e Lavoro, la struttura di via Vasto, negli ultimi anni lasciata in preda al degrado e all'abbandono alla mercè dei vandali, sarà la nuova casa dei medici irpini.

L'acquisizione è costata 485 mila euro. "Martedì pomeriggio vado a firmare l'atto d'acquisto dell' "Asilo Patria e Lavoro - le parole di Sellitto - Finalmente è finita questa querelle che durava, ormai, da due anni. Abbiamo pagato tutto quello che dovevamo al Comune di Avellino e martedì siamo dal notaio per la firma".

"Successivamente partirà l'iter per la ristrutturazione. La nostra speranza è di riconsegnare alla città questa struttura, vandalizzata e abbandonata, entro novembre 2023. Consegneremo davvero una bella cosa alla comunità”.