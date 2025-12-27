Bari-Avellino: le probabili formazioni, jolly Cancellotti per due soluzioni

L'ultima sfida nel 2025 per i lupi ed epilogo del torneo di Serie B per l'anno solare

Avellino.  

Ingresso nella lista degli infortunati per Crespi. Uno scontro di gioco in allenamento ha determinato l'infrazione all'undicesima costola a destra all'attaccante dell'Avellino che non sarà a disposizione di Biancolino per la gara con il Bari (calcio d'inizio alle 19.30 al "San Nicola") e con i tempi di recupero da definire. Riposo, terapie e lavoro specifico: così il club nel report con l'elenco dei convocati. Confermate le assenze di Kumi, Insigne, Marchisano e dei lungodegenti Armellino, D'Andrea, Favilli e Pane. Rigione resta fuori per scelta tecnica con Fontanarosa out per squalifica. Il turno di stop al difensore apre sia all'utilizzo di Cancellotti nella linea a 3, ma occhio all'impiego dell'esterno da terzino sinistro con Enrici e Simic centrali con Missori sulla fascia destra per una difesa a 4. La mediana può essere composta da Palmiero e Sounas con Palumbo trequartista alle spalle di Biasci e Tutino. In virtù delle varie soluzioni tra ruoli e moduli, con questo scenario Russo, Milani e Patierno, ma anche Lescano e Panico, impiegati nel finale di gara con il Palermo, risulterebbero come jolly.

Alle 19.30 il calcio d'inizio

Bari (3-5-2): Cerofolini; Pucino, Meroni, Nikolaou; Dickmann, Braunoder, Verreth, Castrovilli, Rao; Partipilo, Moncini. All. Vivarini. A disp. Pissardo, Marfella, Burgio, Kassama, Vicari, Mane, Mavraj, Pagano, Antonucci, Maggiore, Colangiuli, Gytkjaer, Bellomo, Pereiro, Cerri
Avellino (4-3-1-2): Daffara; Missori, Simic, Enrici, Cancellotti; Besaggio, Palmiero, Sounas; Palumbo; Biasci, Tutino. All. Biancolino. A disp. Iannarilli, Cagnano, Milani, Manzi, Gyabuaa, Patierno, Russo, Lescano, Panico

