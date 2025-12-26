Laura Cervinaro: "Il grande esempio di Antonio Grazioso ci riempie di orgoglio" "Essere stato scelto tra i 10.000 tedofori è un simbolo di speranza e inclusione"

"Un grande traguardo per Antonio Grazioso: tedoforo olimpico di Ariano Irpino! È con immenso orgoglio che condividiamo la notizia di Antonio Grazioso, giovane talento della nostra comunità, scelto come tedoforo per le olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. La sua storia di determinazione e coraggio continua a ispirarci tutti".

Lo scrive in una nota la vice presidente della Provincia di Avellino Laura Cervinaro.

"Antonio ha dimostrato che con passione e impegno si possono superare tutte le barriere. Essere stato scelto tra i 10.000 tedofori è un simbolo di speranza e inclusione.

Voglio anche congratularmi con tutti i tedofori della provincia di Avellino. Siete un esempio di forza e dedizione per tutti noi, e la vostra partecipazione rende la nostra comunità immensamente orgogliosa.

Come vice presidente della Provincia e consigliera comunale di Ariano Irpino, invito tutta la comunità a sostenere Antonio e i nostri rappresentanti in questo viaggio straordinario. Il loro esempio è un potente messaggio per i giovani: mai arrendersi!

Uniti, celebriamo Antonio e tutti i tedofori avellinesi nel loro incredibile cammino verso le olimpiadi. Forza ragazzi, siamo tutti con voi!"