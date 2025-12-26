Bari-Avellino: un attaccante out verso l'ultima sfida del 2025 Otto biancoverdi fuori dai convocati per infortunio: le ultime dal "Partenio-Lombardi"

Infrazione della undicesima costola a destra per Crespi che salterà Bari-Avellino. Riposo, terapie e lavoro specifico per l'attaccante, ai box anche in avvio del 2026. Out Armellino, D'Andrea, Favilli, Kumi, Insigne, Marchisano e Pane. Rigione resta fuori dai convocati per scelta tecnica.

I calciatori a disposizione

Portieri: 1 Iannarilli, 30 Daffara

Difensori: 2 Missori, 23 Cagnano, 29 Cancellotti, 44 Simic, 56 Enrici, 78 Milani, 79 Manzi

Centrocampisti: 6 Palmiero, 8 Gyabuaa, 20 Palumbo, 24 Sounas, 39 Besaggio

Attaccanti: 7 Tutino, 9 Patierno, 10 Russo, 14 Biasci, 32 Lescano, 33 Panico

Il report

"Marco Armellino sta recuperando dopo una lesione al muscolo soleo di sinistra. Valerio Crespi dopo uno scontro di gioco in allenamento ha praticato esami strumentali che hanno evidenziato una infrazione della undicesima costola a destra. Osserverà riposo, terapie e lavoro specifico. Luca D’Andrea: è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di sutura del menisco esterno. Andrea Favilli: ha ripreso ad allenarsi in gruppo dopo il percorso riabilitativo e di riatletizzazione. Justin Kumi sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione distrattiva al terzo medio del flessore della coscia destra. Roberto Insigne sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione del muscolo soleo di destra. Matteo Marchisano sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione muscolare al flessore destro. Pasquale Pane sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione del muscolo ileo-psoas di sinistra".