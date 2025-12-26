"Perdiamo una persona perbene, esempio semplice e raro di senso civico" Il comitato Uniamoci per l'acqua saluta Lucio Biagio Spagnuolo: "Eri uno di noi"

"Nella notte ci ha lasciati Lucio Biagio Spagnuolo. L’ho conosciuto nelle riunioni del comitato "Uniamoci per l'acqua": sempre presente, senza clamore, senza protagonismi. C’era".

Lo annuncia Domenico Petrillo, pioniere del movimento nato negli anni scorsi a Grottaminarda e diventato una grande forza. Lucio amava registrare ogni incontro con il suo telefonino in sala in maniera sempre discreta e puntuale. Era un appassionato.

"Nelle battaglie collettive la differenza la fa proprio questo: chi c'è davvero. Lucio ascoltava. Stava. Condivideva il peso delle cose con la sola forza della presenza.

Non cercava la parola, né il centro della scena. La sua era una partecipazione silenziosa, concreta,affidabile. Di quelle che non fanno rumore, ma tengono in piedi le comunità.

Oggi il comitato perde una persona perbene. E perde un esempio semplice e raro di senso civico.

A lui va il nostro grazie.

Alla sua famiglia e a chi gli ha voluto bene va un abbraccio sincero. Continueremo questa battaglia anche nel suo nome, con la stessa discrezione e la stessa serietà che lo hanno sempre contraddistinto".