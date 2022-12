Il Pino Irpino campione di creatività e solidarietà verso lo sprint finale Domenica la giornata conclusiva. Alle 20:11 l’accensione ad Avellino

Prosegue senza sosta il tour del Pino Irpino al grido di #Irpiniativogliobene dopo aver superato la metà delle piazze continua a incontrare bambini, ragazzi, persone, associazioni e istituzioni in ogni comune d’irpinia.

Tantissimi i comitati di accoglienza che hanno caratterizzato la tappa con costumi storici, tradizionali e folkloristici.

Dall’accoglienza nel castello di Gesualdo con decine di persone in costume storico ai musicisti di Grottaminarda continuando con il carro e i lavoratori del grano di Mirabella Eclano.

E nemmeno il maltempo ha fatto saltare le tappe. Tutti preparati per ospitare la carovana e per consegnare quanto raccolto nella speciale iniziativa di solidarietà. Il Banco Alimentare raccoglierà e lo redistribuirà agli oltre 20mila irpini bisognosi insieme agli sfollati di Ischia.

Domani la carovana ripartirà da Santa Paolina, per l’ultimo giorno di Tour, passando poi per la Valle Caudina, il Partenio, Vallo di Lauro e Baianese per rientrare poi ad Avellino.

Fremono i preparativi nel capoluogo per l’accensione del Pino Irpino che si terrà alle 20.11 nella Villa Comunale di Via Colombo (ex distretto militare) dove nei giorni scorsi è stato piantato l’albero che è pronto ad accogliere le decorazioni raccolte in tutti e 118 i comuni.

Sarà un’occasione per fare festa e per gridare ancora una volta insieme #irpiniativogliobene.

LE TAPPE DI DOMENICA 11 DICEMBRE 2022 GIORNO 4

SANTA PAOLINA 8.00

TORRIONI 8.25

PETRURO IRPINO 8.46

CHIANCHE 9.06

ROTONDI 10.01

CERVINARA 10.35

SAN MARTINO VALLE CAUDINA 10.57

ROCCABASCERANA 11.23

PIETRASTORNINA 11.44

SANT’ANGELO A SCALA 12.06

SUMMONTE 12.26

OSPEDALETTO D’ALPINOLO 12.44

MERCOGLIANO 13.00

MONTEFORTE IRPINO 14.08

FORINO 14.37

MOSCHIANO 15.17

QUINDICI 15.37

LAURO 15.57

TAURANO 16.15

DOMICELLA 16.37

PAGO DEL VALLO DI LAURO 17.00

MARZANO DI NOLA 17.21

AVELLA 17.56

SPERONE 18.14

BAIANO 18.35

SIRIGNANO 18.53

QUADRELLE 19.11

MUGNANO DEL CARDINALE 19.31

AVELLINO 20.11