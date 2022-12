Covid, 113 nuovi positivi in Irpinia: ecco dove 621 tamponi esaminati

L’Azienda Sanitaria Locale comunica che su 621 tamponi somministrati in provincia di Avellino, sia antigenici che molecolari, sono risultate positive al COVID 113 persone:

Altavilla I. 2

Andretta 2

Ariano Irpino 6

Atripalda 2

Avellino 22

Bisaccia 3

Bonito 1

Calitri 2

Castelfranci 1

Castelvetere sul C. 1

Cervinara 1

Chiusano di San D. 1

Contrada 1

Conza della C. 1

Fontanarosa 1

Frigento 2

Gesualdo 1

Grottaminarda 4

Guardia dei L. 1

Lacedonia 1

Lauro 1

Lioni 2

Luogosano 1

Manocalzati 1

Marzano di Nola 1

Mercogliano 5

Mirabella E. 2

Montefalcione 1

Monteforte Irpino 1

Montemiletto 2

Montoro 2

Moschiano 1

Mugnano del C. 2

Paternopoli 2

Pietradefusi 3

Pietrastornina 2

Pratola Serra 3

Quindici 1

Rocca San Felice 1

Rotondi 2

San Nicola Baronia 1

Sant’Angelo all’E. 1

Sant’Angelo dei L. 1

Scampitella 1

Serino 2

Sirignano 2

Sperone 2

Sturno 3

Teora 1

Torella dei L. 2

Trevico 1

Vallata 1

Venticano 3