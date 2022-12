Covid Avellino, sei morti al Moscati: la vittima più giovane ha 58 anni Sono 28 i contagiati dal virus ricoverati in ospedale ad Avellino.

Nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 28 pazienti, due dei quali in terapia intensiva.

Dal 5 dicembre a oggi, nelle aree Covid dell’Azienda Moscati, sono deceduti sei pazienti, due uomini e quattro donne, tutti residenti nella provincia di Avellino: un 95enne e un 94enne; una 58enne, una 81enne, una 89enne e una 90enne.

Questi i numeri del contagio in ospedale e delle vittime contate negli ultimi sette giorni. Si rialza l'allerta covid ad Avellino, come in provincia. Si segnalano nuovamente casi di polmoniti serie tra i ricoverati, a conferma del pericolo del covid che torna a preoccupare sanitari e istituzioni. I casi di positività accertata si segnalano in alcuni reparti del Moscati, tra cui geriatria ma non solo. Tra malattie infettive e il reparto di geriatria i casi più numerosi ma altri sono i reparti, dove sono emersi nuovi casi di positività.