Rifiuti, il piano di Festa: "Risparmio del 15% e miglioramento del servizio" A breve la pubblicazione della gara europea. l'augurio è di poter partire con la newco in primavera

“Sabato andremo in consiglio a deliberare la costituzione di questa nuova società mista e cristallizzare quello che sarà il risparmio per la nostra comunità".

Il sindaco di Avellino Gianluca Festa illustra nuovi dettagli sul progetto di andare da soli sui rifiuti, con la newco che servirà esclusivamente il capoluogo.

"A parità di servizi erogati, noi partiamo da una cifra ribassata con un risparmio del 12% rispetto al canone attuale più la somma che verrà offerta al comune che ci consentirà di arrivare a un risparmio del 15%. Con un miglioramento del servizio e anche una modernizzazione con un servizio dedicato per la città di Avellino.

"Sabato, in consiglio comunale, presenterò il nome della società. Il partner accompagnerà il comune per quindici anni e migliorerà sicuramente l’operatività del lavoro. Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da cinque elementi, tre pubblici e due privati",

Novità anche sull’isola ecologica: "Abbiamo sottoscritto un accordo con l’AIR per il rent to Buy dell’area ex Cecchini ed abbiamo anche ottenuto un finanziamento che ci consentirà di realizzare un intervento di riqualificazione per riprendere le vecchie e buone abitudini".