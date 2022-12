Metro leggera Avellino: ancora non si parte, Air continua le prove di esercizio Il direttore di esercizio della Metro leggera, l’ingegnere Luigi Di Mattia: ancora una settimana

Le prove continuano. e la metro leggera ancora non parte ad Avellino. Lo conferma AirCampania, che in una nota sottolinea che "all’esito delle valutazioni tecniche effettuate, il direttore di esercizio della Metro leggera, l’ingegnere Luigi Di Mattia, ha ritenuto opportuno prolungare il pre-esercizio per tutta la settimana in corso".

"Per poter garantire all’utenza - si legge ancora nel comunicato dell'Air - un servizio efficiente e di qualità, alla luce di anomalie tecniche riscontrate sia sul materiale rotabile sia sull’infrastruttura, l’esigenza è quella di procedere a verifiche aggiuntive. Al termine di questo ulteriore periodo di test l’azienda procederà ad inoltrare la richiesta di nullaosta all’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, adempimento necessario per avviare il servizio del “Sistema di trasporto a basso impatto ambientale”.

Sul fronte della viabilità, in un clima di collaborazione istituzionale, è stata informata l’Amministrazione Comunale anche di alcune problematiche riscontrate lungo il percorso.