Piove sulla vernice delle casette di Natale: piazza Libertà si tinge di rosso Avellino: nuove polemiche per le casette del villaggio di Natale

Non c'è pace per le casette di Natale di piazza Libertà ad Avellino. Pochi giorni fa, con l'arrivo della pioggia battente, erano spuntati i teloni di plastica per le coperture, per isolare gli interni dalle infiltrazioni. Per correre ai ripari, solo su alcune casette, è stata applicata spuma spuma isolante su nuove tettoie, color rosso Natale. Probabilmente la nuova vernice non ha avuto il tempo di asciugare alla perfezione, e così a contatto con l’acqua piovana si è sciolta riversandosi sulla breccia irpina di Piazza Libertà, già sporca di suo.Insomma, meglio il destino delle restanti diciotto che sono rimaste incellofanate, il miglior materiale impermeabile fino a questo momento.

Il tentativo di rimediare alle infiltrazioni che hanno danneggiato diversi commercianti, ha finito per creare un altro problema.