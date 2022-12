Metro leggera, resta il rebus: corsa contro il tempo per partire a Natale Lunedì in programma tavolo Comune-Air

Ad Avellino è corsa contro il tempo per far partire a Natale la metro leggera. L'Air si è presa altri 7 giorni per prolungare il pre-esercizio, il periodo di prova durante il quale i mezzi circolano lungo il percorso ma senza passeggeri.

I problemi riscontrati

Riscontrati problemi e malfunzionamenti tecnici sui mezzi e sull’infrastruttura. Situazioni di caos e ingorghi si sono registrate in particolare a via Tedesco dove i mezzi caminano senza corsia preferenziale e lungo via Circumvallazione all'altezza della rotatoria nei pressi del conservatorio Cimarosa.

Lunedi programmato un tavolo

“Era prevedibile, ora proviamo a correre ai ripari – dichiara l'assessore comunale all'urbanistica Emma Buondonno – del resto sono mezzi che hanno 20 anni di vita. Lunedì è in programma un tavolo con l'Air per risolvere le criticità e provare a bruciare le tappe. Intoppi burocratici, ritardi, rinvii: a questo punto la filovia potrebbe cominciare a ospitare i primi passeggeri solo nel 2023.

La posizione dell'Air

"Al termine di questo ulteriore periodo di test l’azienda - fa sapere l'Air - procederà ad inoltrare la richiesta di nullaosta all’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, adempimento necessario per avviare il servizio del sistema di trasporto a basso impatto ambientale".

Insomma una telenovela infinita, estenuante e che ha stancato i cittadini. Un'opera discussa prima ancora di partire, nata decisamente sotto una cattiva stella.