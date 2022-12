Avellino, sos da Via Serroni: "Subito un semaforo, quella strada è pericolosa" I residenti della zona chiedono di intervenire per mettere in sicurezza l'immissione sulla SP70

I residenti delle villette di contrada Serroni sono sul piede di guerra a causa dei lavori che sta portando avanti il Comune di Avellino per sistemare la rete fognaria in zona. “Questi interventi hanno comportato la chiusura di una strada di accesso che per noi era fondamentale – spiegano– per raggiungere la Provinciale che collega il capoluogo a Mercogliano. Ora che è stata chiusa abbiamo soltanto un'alternativa che però è molto pericolosa perchè immette sulla SP70 in maniera, a nostro avviso, per niente sicura. Tra l'altro in zona è stato affisso un cartello che impone il limite di velocità a 30 Km/h ma in pochi automobilisti, se non nessuno, rispettano quel limite con conseguente grave pericolo per la pubblica incolumità. Chiediamo all'amministrazione comunale di predisporre una segnaletica o magari un semaforo che possa regolare il traffico e rendere la zona più sicura dal punto di vista della viabilità. Questa è un'arteria che in passato è stata anche teatro di gravi incidenti stradali, serve un'attività preventiva”.