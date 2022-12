Congresso della Flc Cgil di Avellino, sabato appuntamento al Viva Hotel I lavori cominceranno alle 10.30

È in programma sabato prossimo, 17 dicembre, presso il Viva Hotel di Avellino, in via Circumvallazione, il quinto Congresso della Flc Cgil di Avellino. Dopo la registrazione dei delegati (ore 9:30), alle 10:30 è prevista la relazione introduttiva del segretario generale Flc Cgil Avellino, Erika Picariello. Alle 11:30 il dibattito e a seguire (dalle 12 in poi) gli interventi di Franco Fiordellisi, segretario generale Cgil Avellino, Ottavio De Luca, segretario generale Flc Cgil Campania, e Manuela Calza, segretaria nazionale Flc Cgil. Nella seconda sessione (dalle 15:30) si procederà prima all'elezione dell'assemblea generale (ore 16) e successivamente all'elezione del segretario generale Flc Cgil Avellino (17:30).