Scomparsa Maria Gabriella De Matteis, il cordoglio di Buonopane L'inquilino di Palazzo Caracciolo l'aveva voluta alla guida di Sistema Irpinia

“Ci travolge la tragica notizia della dipartita della presidente della Fondazione Sistema Irpinia, Maria Gabriella De Matteis. E’ una perdita tanto improvvisa e prematura, quanto significativa sia per le istituzioni che per l’imprenditoria provinciale. La dottoressa De Matteis era una manager superlativa, dalla straordinaria passione per la sua terra. Per tali ragioni lo scorso mese di maggio ci eravamo affidati a lei per il rilancio della Fondazione e della programmazione complessiva di Sistema Irpinia. La nostra vicinanza ai familiari”.