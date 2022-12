Ciambriello: "Un pranzo di Natale per le donne in carcere a Bellizzi" iniziativa è in programma lunedì 19 dicembre

Promosso dal garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello si terrà un pranzo di Natale per le detenute ristrette nel carcere di Bellizzi Irpino lunedi prossimo alle 12,30.

All'incontro parteciperanno anche i familiari delle detenute e il trio musicale le note di Napoli.

Per il garante Ciambriello: "Il pranzo conviviale che le vede protagoniste, oltre le crisi e le difficoltà della vita carceraria vuole essere un momento di speranza, di emozione familiare, per andare oltre le mura dell'indifferenza e non considerare il carcere come un "altrove", un luogo che non ci riguarda. Un carcere Costituzionale passa anche per ricreare forme di convivialità e di relazioni umane in questo periodo di festività natalizie.