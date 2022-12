Guardia di Finanza, concorso per 1410 allievi: ecco quando scade Completato il tour nelle scuole irpine per presentare il bando che scade il 2 gennaio 2023

Il Comando Provinciale di Avellino, d’intesa con il Provveditorato agli Studi alla sede, nell’ambito di un’iniziativa tesa a promuovere tra i giovani dell’Irpinia i compiti e la funzione sociale della Guardia di Finanza, ha concluso il ciclo di incontri presso le scuole secondarie di secondo grado del Capoluogo e della Provincia, illustrando il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1.410 allievi Finanzieri, relativo all’anno 2022/2023 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale- IV Serie Speciale - n. 95, del 2 dicembre 2022 –, il cui termine di scadenza è fissato il 2 gennaio 2023.

La presentazione dei compiti nelle varie attività di servizio che i militari del Corpo della Guardia di Finanza sono chiamati ad espletare nelle diverse specialità e la promozione del concorso agli studenti delle classi quinte hanno suscitato notevole interesse ed entusiasmo da parte dei giovani intervenuti che si sono dimostrati attenti e molto affascinati dai servizi di Istituto, riscontrando una notevole partecipazione attiva in termini di feedback.