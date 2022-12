Verde cittadino ad Avellino, iniziati interventi per piantumare nuovi alberi Complessivamente sono 37 le nuove essenze

In attuazione del Progetto Pilota “Un Albero per ogni Abitante”, Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38 art. 15 comma 1, redatto dagli Uffici Comunali, l’Amministrazione comunica che, attraverso la ditta incaricata, sono iniziati in data odierna, le previste piantumazioni di nuove alberature su diverse strade cittadine, nelle apposite asole esistenti, rimpiazzando le fallanze presenti del verde stradale, complessivamente per n. 37 nuove essenze, quali Ligustrum, Cercis Siliquastrum, Quercus Ilex, Hibiscus Syriacus. Gli interventi di riqualificazione a verde interessano le seguenti arterie cittadine: a) Corso Europa; b) Via Brigata; c) Via Otranto; d) Via Marconi; e) Via Circumvallazione; f) Via Carducci; g) Corso Umberto I; h) Via Palatucci.

La ditta incaricata lavorerà per apportare il minor disagio possibile, seppure inevitabile per la conformazione delle arterie stradali interessate dagli interventi. Si comunica inoltre, che per gli alberi monumentali, inseriti nell’Elenco degli Alberi Monumentali d’Italia, presenti sul territorio comunale, sono in corso di esecuzione le installazioni di apposite targhe con le relative informazioni sull’esemplare arboreo.