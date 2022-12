Incidente mortale in A16: Dolore ad Avellino per la morte della signora Carmela Incidente in autostrada: 2 auto coinvolte. Ferite lievi per il figlio della 82enne morta al Moscati

Si chiamava Camela La Sala l'anziana deceduta ieri, in seguito allncidente mortale, che si è verificato sull’autostrada Napoli-Bari all’altezza di Mugnano del Cardinale. La donna, 82 anni di Avellino, è deceduta ieri sera all’Azienda ospedaliera Moscati di Avellino, dove era sta trasportata d’urgenza dai sanitari del 118. Coinvolta nell’incidente stradale insieme al figlio, Antonio (49 anni residente anche lui nel capoluogo), per la donna non c’e` stato nulla da fare. I sanitari del reparto di Emergenza, diretto da Antonino Maffei, hanno tentato in tutti i modi di salvarla, ma per l’82enne, che soffriva anche di problemi di salute, non c’e` stato nulla da fare: e` spirata attorno alle 19 nel pronto soccorso di Contrada Amoretta.

La tragedia ha profondamente scosso e rattristato la comunità avellinese. Un sinistro tragico avvenuto a pochi giorni dalle feste, che addolora la città di Avellino. Lo scontro tra due auto, sull’altra erano a bordo due persone originarie e residenti a Lecce, e` avvenuto sull’autostrada Napoli-Bari all’altezza di Mugnano del Cardinale. Ancora non e` chiara la dinamica dell’incidente. Sono stati effettuati i rilievi. Secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco in una nota stampa , la secodna vettura con a bordo due persone pugliesi, era in panne nella corsia di emergenza.

Carmela La Sala era di ritorno da Napoli dove era stata accompagnata dal figlio Antonio a fare una visita medica in una struttura sanitaria privata. Al ritorno, l’auto sulla quale viaggiava ha impattato fatalmente con l’altra vettura che era in sosta nella corsia di emergenza per un guasto al motore. Illesi i due presenti a bordo dell’auto in sosta.