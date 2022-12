Covid e Natale, il Prefetto: "Torniamo alla socialità ma siate prudenti" La Spena ha addobbato il grande albero a Palazzo di Governo con gli studenti irpini

Il Covid rialza la testa in irpinia. Dal 12 dicembre a oggi, nelle aree dedicate al virus dell’ospedale Moscati, sono morti nove pazienti: una 84 e un 74enne residenti in provincia di Napoli; un 87enne, un 84enne, un 75enne, un 61enne, una paziente 93enne, una 85enne e una 83enne residenti nella provincia di Avellino.

Dal prefetto Paola Spena, questa mattina impegnata nell'addobbare l'albero di Natale con gli studenti irpini nel cortile del Palazzo di Governo, l'invito a mantenere alta la guardia durante queste feste.

"Giusto riprendersi gli spazi di socialità ma sempre nel rispetto di alcune norme di sicurezza. Molti locali si organizzeranno negli spazi all'aperto e questo ci favorisce ma è bene non lasciarsi andare troppo. Per esempio, se dovessi fare una raccomandazione, quella di non scambiarsi bicchieri durante i brindisi. Detto questo dobbiamo imparare a convivere con il virus e tornare a una sorta di normalità nel nostro quotidiano”.

Poi l'augurio di un Natale di solidarietà con un pensiero rivolto a chi soffre. “Penso non solo agli ucraini che abbiamo accolto ma anche a tanti invisibili, tante persone che vivono ai margini e hanno bisogno di aiuto. Lo spirito del Natale è questo: donare".