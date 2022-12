Il Villaggio di Natale apre i battenti: appuntamento alle 18 a Piazza Kennedy Le attività si svolgeranno fino al 6 gennaio

Il villaggio di Natale sta per aprire i battenti. L’inaugurazione è fissata per questo pomeriggio, alle ore 18, in Piazza Kennedy, alla presenza del sindaco di Avellino, Gianluca Festa, e della Giunta comunale. Le attività, rivolte ai più piccoli ed organizzate da Puck TeaTré, si svolgeranno fino al 6 gennaio 2023. Ogni giorno (ad eccezione dei festivi 25, 26 e 31 dicembre 2022 e 1 gennaio 2023), alla presenza di Babbo Natale e della Regina delle Feste, si terranno due percorsi teatralizzati:uno mattutino, dalle 10 alle 13, ed uno pomeridiano, dalle 16 alle 20. Ogni settimana, inoltre, ci saranno modifiche negli scenari e nei contenuti e si assisterà al passaggio di testimone tra i vari personaggi natalizi: dal

Grinch alla Befana.