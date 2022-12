Apre il villaggio di Babbo Natale, Festa: "Grandi sorprese anche nel 2023" Ma all'appello mancano ancora tunnel e metro

Il villaggio di Natale di Avellino apre i battenti. Per l'occasione l'associazione Puck teatrè ha recuperato la casetta di vetro di piazza Kennedy che era tornata dormitorio per senzatetto dopo la chiusura del bar De Dona.

Ora c'è la casa di Babbo Natale, con tante attrazioni per i più piccoli che animeranno il parco Di Nunno fino al 6 gennaio. Per il sindaco Festa Natale è tempo di bilanci. L'amministrazione promuove il suo operato. “Dopo tre anni stiamo raccogliendo i frutti di un grande lavoro ma atre sorprese arriveranno nel 2023".

Ma tra i regali da scartare la comunità non troverà tunnel e metro leggera ma per Festa non è il caso di fare drammi. “I regali non ci sono soltanto a Natale. Possono esserci anche alla Befana, a Pasqua, farli tutti assieme sarebbe anche inopportuno. Come ricordo spesso, è ormai un anno che non faccio annunci. Vi dico, convintamente, che non ho promesso più nulla e mai lo farò, se non il giorno prima di inaugurare qualcosa".

"Sulla metro - chiude il sindaco - è ovvio che ci sono criticità con mezzi così vecchi ma non c'è nessun problema: abbiamo superato grosse difficoltà e non sono state nemmeno poche".