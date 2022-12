Beni confiscati alle mafie: 4 progetti da oltre 7 milioni approvati all'Irpinia L'annuncio e la soddisfazione di Mimmo Gambacorta, già consigliere politico del ministro Carfagna

Quattro progetti per un importo complessivo di 7 milioni e mezzo di euro approvati all’Irpinia. È stata pubblicata la graduatoria dell’avviso dell’agenzia coesione territoriale destinato alle regioni del sud per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie, finanziato dall’unione europea con i fondi del next generation Ee per 250 milioni di euro.

Il bando, pubblicato a novembre 2021, e fortemente voluto dal ministro del sud del governo Draghi, Mara Carfagna.

Premiati 242 progetti. In Irpinia vengono ammessi al finanziamento il comune di Mirabella Eclano, la provincia di Avellino, il comune di San Martino Valle Caudina e di Quindici.

I progetti consentiranno di realizzare nell'ordine:

Un centro antiviolenza per donne e bambine e casa rifugio a Mirabella, un progetto dal titolo next generation legality, un centro di socialità permanente e un centro di prima accoglienza di protezione civile.

La soddisfazione

"Si tratta di una buona notizia - commenta Mimmo Gambacorta, già consigliere politico del ministro Carfagna- che permetterà ai cittadini di godere di servizi sociali fondamentali. Ora subito al lavoro, amministratori pubblici e dirigenti, per trasformare questi progetti in realtà."