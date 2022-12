Arriva l'Università ad Avellino: Nargi: "Pagina storica per la città" L'annuncio dell'amministrazione del capoluogo

Avellino ospiterà tre i corsi organizzati dall'Università degli Studi di Salerno. Ad annunciarlo, questa mattina, è stato il sindaco Gianluca Festa insieme al rettore dell'ateneo di Fisciano, Vincenzo Loia.

"Stamattina annunciamo che dal prossimo settembre partiranno i primi corsi dell'Università degli Studi di Salerno - Polo di Avellino. Non ci fermeremo all'attivazione dei corsi. Abbiamo scelto come settore quello dell'informatica ed, in particolare, della cyber-security con la volontà di creare un centro di eccellenza che sia riferimento per tutta Italia. Una svolta per la città. Un'iniziativa che cambia il corso della storia". Spiega Festa

"Quello di portare l’Università ad Avellino è un sogno che si avvera. Per decenni si è parlato, si è scritto, si è discusso dell’importanza di un Ateneo per lo sviluppo del territorio e, a seguito di un lavoro lungo e costante cominciato già nei primi mesi della nostra esperienza amministrativa, siamo riusciti a tagliare un traguardo che sembrava irraggiungibile.

Non è stato semplice, ma adesso, al netto di ogni retorica, possiamo dirlo: siamo davvero fieri di aver scritto una pagina storica per Avellino, che avrà un impatto incalcolabile sulla città e sulla comunità in termini economici, culturali e sociali.". Commenta il vicesindaco Laura Nargi.