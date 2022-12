Covid Avellino, 112 contagi: febbre alta e polmoniti il virus rialza la testa 680 tamponi processati. Solo ad Avellino altri 29 positivi

Covid Avellino, 112 contagi: febbre alta e polmoniti il virus rialza la testa. I ricoveri in ospedale sono di nuovo in aumento e sono 9 i decessi registrati in pochi giorni al Moscati.

680 tamponi processati. Solo ad Avellino altri 29 positivi . In vista dlele feste le autirità sanitarie pedicano cautela e invitano i cittadini a completare il ciclo vaccinale.

Ecco i dati comune per comune:

Altavilla I. 3

Ariano Irpino 10

Atripalda 6

Avella 1

Avellino 29

Bisaccia 1

Bonito 3

Caposele 2

Capriglia I. 1

Carife 1

Castelfranci 1

Cervinara 5

Cesinali 2

Contrada 1

Fontanarosa 1

Guardia Lombardi 1

Lapio 1

Manocalzati 1

Melito I. 1

Mercogliano 2

Mirabella E. 1

Montefalcione 3

Monteforte Irpino 3

Montefredane 1

Montella 2

Montemarano 2

Pratola Serra 1

Quindici 1

Roccabascerana 1

San Martino V.C. 1

Sant'Andrea di C. 1

Savignano I. 1

Serino 2

Solofra 3

Sperone 3

Sturno 2

Summonte 1

Taurasi 1

Teora 1

Torrioni 2

Venticano 3

Villamaina 2

Volturara I. 1



TOT. TAMPONI TOT.POS.

680 112