Cantiere infinito al Centro storico, i residenti: "Ostaggi dei lavori" Per settimane "intrappolati" nel cantiere. E ancora non possono usufruire dei garage

La notizia arriva direttamente dal vice sindaco di Avellino Laura Nargi. Rampa San Modestino, che collega la Dogana e il centro storico di Avellino a via Circumvallazione, riaprirà venerdi ma resterà ancora chiusa via Francesco Saverio in attesa di ripristinare l'originaria pavimentazione in basoli davanti la chiesa di Santa Rita.

In questi settimane di lavori non sono mancate le polemiche dei residenti della zona. In molti si sono sentiti ostaggi nelle proprie case o costretti a gimkane improbabili per destreggiarsi nel cantiere.

Per non parlare dell'odore nausebondo che arrivava dagli scavi. Insomma l’esasperazione è alle stelle anche perchè in molti, nonostante l'apertura della strada, non potranno ancora usufruire dei propri garage.

Realistico, a questo punto, immaginare che il termine di fine mese indicato un paio di settimane fa proprio dalla Nargi non sarà rispettato con conseguente esasperazione dei residenti.

"Purtroppo ci sono stati degli intoppi a causa di una fognatura rotta – si è difesa la Nargi - Le polemiche sono legittime, capisco la rabbia di chi abita in quella zona ma si potrebbe anche farne a meno, passando oltre e pensando che parliamo di una cosa buona per la città”.