Confindustria, Merlino eletto alla guida della sezione sanità L' ad della clinica Montevergine di Mercogliano ha ottenuto l'unanimità dei consensi

Si è riunita resso la sede di Confindustria Avellino l’Assemblea delle aziende associate del settore Sanità, con all’ordine del giorno la ricostituzione della Sezione e l’elezione del Presidente.

Espletate le formalità di rito, è stato eletto nell’incarico di Presidente della Sezione per il prossimo quadriennio, con il consenso unanime dei partecipanti, il dott. Antonio Merlino, Amministratore Delegato della MONTEVERGINE SPA - Casa di Cura Privata - struttura ospedaliera privata di Alta Specialità, accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, che da decenni rappresenta un vanto per la sanità meridionale nel trattamento di tutte le cardiopatie nell’ambito della cardiologia medica ed interventistica, della elettrofisiologia e della cardiochirurgia.

"La proposta di candidatura del dott. Antonio Merlino, sottoposta all’Assemblea, - si legge in una nota - è stata accolta favorevolmente dai presenti che lo hanno eletto per acclamazione".

Il Presidente Merlino, nell’accettare l’incarico, ha ringraziato i colleghi per la fiducia accordatagli ed ha sottolineato che specie in questo periodo storico per la sanità nazionale e regionale vi sono numerosi argomenti di interesse comune che è opportuno approfondire ed analizzare coinvolgendo tutte le aziende del settore ed interfacciandosi con le Istituzioni.