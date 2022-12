Avellino, aperitivi di Natale con la Ztl nel centro storico: stop alle auto Vigilia con la zona a traffico limitato anche a Capodanno. Tornano i varchi estivi

Aperitivi di Natale con la Ztl ad Avellino, che torna attiva per i brindisi della vigilia nel centro storico.Tornano attivi i sette varchi per l'accesso nel cuore antico della città, come quanto già accaduto questa estate. Secondo quanto riferito dal vicesindaco Laura Nargi, gli orari per la riattivazione della Ztl potrebbero partire dalle ore 11 del mattino, di domani, fino alle 2 di notte. Stesso provvedimento previsto dal Comune anche per il 31 dicembre.

Stop alla vendita delle bevande in vetro, in tutta la città. Questo in sintesi quanto previsto dall'ordinanza del Sindaco Festa, in via di pubblicazione nelle prossime ore.

Mercoledì in prefettura, intanto, si è tenuto il Cosp per organizzare i controlli interforze tra Polizia, Carabinieri, Finanza e Municipale: con la dislocazione in strada di più uomini per garantire la sicurezza. Insomma, tra ordinanza comunale e controlli in strada per scongiurare il caos, l'invito è chiaro a lasciare l'auto a casa per evitare la possibile paralisi della mobilità cittadina, già messa a dura prova dalla corsa al regalo e corsie della metro leggera, che stanno rendendo le cose difficili a chi si sposta in auto in città.